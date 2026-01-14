Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260114.1 Lehe: Brand zerstört Lagerhalle

Lehe (ots)

In der Nacht zu Mittwoch geriet in Lehe eine Lagerhalle in Brand. Das Feuer zerstörte das Gebäude vollständig. Menschen verletzten sich nicht. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort und ermittelt zur Ursache.

Gegen 04:55 Uhr meldeten Anwohner den Brand einer Lagerhalle in der Koogstraße in Lehe. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Halle bereits vollständig in Flammen. Personen befanden sich nicht in dem Gebäude, Verletzte gab es nicht. In der Lagerhalle lagerten unter anderem vier Minibagger. Das Feuer zerstörte die Halle komplett.

Die Freiwilligen Feuerwehren Lehe, Lunden, Hemme und St. Annen löschten den Brand. Die Einsatzkräfte führen derzeit noch Nachlöscharbeiten durch. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort und leitete Ermittlungen zur Brandursache ein. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen gegenwärtig noch keine Erkenntnisse vor.

Björn Gustke

