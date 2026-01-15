PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260115.2 Itzehoe: Medieneinladung zur Verkehrskontrolle

Itzehoe (ots)

Am kommenden Montag, den 19.01.2026, führt die Polizei im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Itzehoe eine größere, stationäre Verkehrskontrolle durch. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Kontrolle nach vorheriger Anmeldung zu begleiten und darüber zu berichten.

Aus einsatztaktischen Gründen nennt die Polizei Ort und Uhrzeit vorab nicht öffentlich. Diese Angaben sowie der Anlass der Kontrolle teilt die Pressestelle nach Anmeldung mit.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter melden sich bitte bis spätestens Freitag, den 16.01.2026, 15:00 Uhr, telefonisch unter 04821 602 2010 an. Im Rahmen der Kontrolle steht der Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, Frank Matthiesen, für O-Töne und Statements zur Verfügung.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 09:59

    POL-IZ: 260114.2 Itzehoe: Kupferdiebe festgenommen

    Itzehoe (ots) - In der Nacht zu Dienstag versuchten zwei Männer nach ersten Erkenntnissen, auf einem umzäunten Betriebsgelände der Deutschen Bahn Kupferkabel zu entwenden. Eine zivile Streife des Polizeireviers Itzehoe bemerkte das verdächtige Verhalten, umstellte das Gelände mit weiteren Kräften und nahm beide Tatverdächtigen fest. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 09:26

    POL-IZ: 260114.1 Lehe: Brand zerstört Lagerhalle

    Lehe (ots) - In der Nacht zu Mittwoch geriet in Lehe eine Lagerhalle in Brand. Das Feuer zerstörte das Gebäude vollständig. Menschen verletzten sich nicht. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort und ermittelt zur Ursache. Gegen 04:55 Uhr meldeten Anwohner den Brand einer Lagerhalle in der Koogstraße in Lehe. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Halle bereits vollständig in Flammen. Personen befanden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren