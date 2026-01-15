Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260115.2 Itzehoe: Medieneinladung zur Verkehrskontrolle

Itzehoe (ots)

Am kommenden Montag, den 19.01.2026, führt die Polizei im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Itzehoe eine größere, stationäre Verkehrskontrolle durch. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Kontrolle nach vorheriger Anmeldung zu begleiten und darüber zu berichten.

Aus einsatztaktischen Gründen nennt die Polizei Ort und Uhrzeit vorab nicht öffentlich. Diese Angaben sowie der Anlass der Kontrolle teilt die Pressestelle nach Anmeldung mit.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter melden sich bitte bis spätestens Freitag, den 16.01.2026, 15:00 Uhr, telefonisch unter 04821 602 2010 an. Im Rahmen der Kontrolle steht der Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, Frank Matthiesen, für O-Töne und Statements zur Verfügung.

Björn Gustke

