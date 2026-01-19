PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260119.2 Heiligenstedten: Autofahrt unter Drogeneinfluss

Heiligenstedten (ots)

In der Nacht zum Samstag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in Heiligenstedten ein Fahrzeug, dessen Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Gegen 01.00 Uhr beabsichtigten Beamte, in der Lindenstraße ein entgegenkommendes Fahrzeug zu überprüfen. Während sie ihren Streifenwagen wendeten, geriet der Wagen zunächst außer Sicht. Etwa zehn Minuten später entdeckten weitere Einsatzkräfte das gesuchte Fahrzeug im Rahmen der Fahndung, verloren es jedoch kurzzeitig erneut aus den Augen. Schließlich stellten sie den Audi in einer Sackgasse in Heiligenstedten fest.

Ein Mann und eine Frau entfernten sich zu diesem Zeitpunkt schnellen Schrittes von dem Fahrzeug. Auf polizeiliche Aufforderung blieben beide stehen und kehrten zu den Beamten zurück. Der Mann gab an, er und seine Begleiterin hätten das Fahrzeug verlassen, um einen Freund zu besuchen; in der Lindenstraße sei er zuvor nicht gewesen. Die Angaben erschienen insgesamt wenig plausibel.

Ein Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen verlief negativ. Ein Drogenvortest reagierte hingegen unter anderem positiv auf Kokain. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Betroffene musste sein Fahrzeug vorerst stehen lassen; die Fahrzeugschlüssel wurden zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 12:40

    POL-IZ: 260119.1 Itzehoe: Falsche PayPal-Mitarbeiter ergaunern knapp zweitausend Euro

    Itzehoe (ots) - Am vergangenen Freitag gelang es Telefonbetrügern, sich das Vertrauen eines Itzehoers zu schleichen und ihn zur Preisgabe vertraulicher Daten zu bewegen. Im Ergebnis erbeuteten die Täter knapp zweitausend Euro. Am Vormittag erhielt der Rentner auf seinem Smartphone einen Anruf von einer anonymen Rufnummer. Am Telefon meldete sich eine Person, die ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 13:26

    POL-IZ: 260118.4 Norderwöhrden: Einbrecher hebelt Seitentür auf und flüchtet mit Bargeld

    Norderwöhrden (ots) - In der Nacht zu Sonntag kam es in Norderwöhrden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt und bittet um Hinweise. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 17:00 Uhr und 23:30 Uhr in der Straße Edemannswurth. Nach ersten ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 13:25

    POL-IZ: 260118.3 Itzehoe: Schockanruf endet mit Übergabe von Geld und Schmuck

    Itzehoe (ots) - In Itzehoe fiel am Freitagnachmittag ein älteres Ehepaar auf einen sogenannten Schockanruf herein. Unbekannte gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und behaupteten, die Tochter der Geschädigten habe in Berlin einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Ein Mann erschien später an der Haustür, nahm Geld und Schmuck entgegen und verschwand. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren