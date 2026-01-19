Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260119.2 Heiligenstedten: Autofahrt unter Drogeneinfluss

Heiligenstedten (ots)

In der Nacht zum Samstag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in Heiligenstedten ein Fahrzeug, dessen Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Gegen 01.00 Uhr beabsichtigten Beamte, in der Lindenstraße ein entgegenkommendes Fahrzeug zu überprüfen. Während sie ihren Streifenwagen wendeten, geriet der Wagen zunächst außer Sicht. Etwa zehn Minuten später entdeckten weitere Einsatzkräfte das gesuchte Fahrzeug im Rahmen der Fahndung, verloren es jedoch kurzzeitig erneut aus den Augen. Schließlich stellten sie den Audi in einer Sackgasse in Heiligenstedten fest.

Ein Mann und eine Frau entfernten sich zu diesem Zeitpunkt schnellen Schrittes von dem Fahrzeug. Auf polizeiliche Aufforderung blieben beide stehen und kehrten zu den Beamten zurück. Der Mann gab an, er und seine Begleiterin hätten das Fahrzeug verlassen, um einen Freund zu besuchen; in der Lindenstraße sei er zuvor nicht gewesen. Die Angaben erschienen insgesamt wenig plausibel.

Ein Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen verlief negativ. Ein Drogenvortest reagierte hingegen unter anderem positiv auf Kokain. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Betroffene musste sein Fahrzeug vorerst stehen lassen; die Fahrzeugschlüssel wurden zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell