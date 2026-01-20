PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 260120.2 Weddingstedt: Kupferkabel aus Solarpark entwendet

Weddingstedt (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagabend entwendeten Unbekannte in Weddingstedt aus einem Solarpark mehrere Rollen Kupferkabel. Die Täter beschädigten dazu nach ersten Erkenntnissen den Zaun des Geländes und flüchteten anschließend mit einem Fahrzeug. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise.

Am Sonntag stellte der Inhaber gegen 17:00 Uhr im Parallelweg fest, dass ein Maschendrahtzaun am Solarpark augenscheinlich beschädigt war. Zudem fehlten insgesamt 15 Rollen mit Kupferkabel. Nach Angaben des Mannes hatte er das Grundstück zuletzt am Samstag gegen 17:00 Uhr aufgesucht, dabei lagen keine Auffälligkeiten vor.

Nach ersten Ermittlungen fuhren die Täter den Solarpark im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagabend mit einem bislang unbekannten Fahrzeug an. Sie schnitten den Zaun mit einem unbekannten Werkzeug auf und verluden anschließend die Kabeltrommeln auf das Fahrzeug. Danach flüchteten die Unbekannten unerkannt.

Die Polizei Heide sucht Zeugen, die im Bereich des Parallelwegs oder der Zuwegung über die Straße Heidkrug verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0481 940 entgegen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

