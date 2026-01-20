Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260120.4 Horst: Bilanz der Polizei nach Schwerpunktkontrolle gegen Wohnungseinbrüche

Horst (ots)

Am Montagabend führte die Polizei auf dem Parkplatz Steinburg an der A23 in Fahrtrichtung Süden eine stationäre Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Wohnungseinbruchdiebstahl durch. Die Einsatzkräfte kontrollierten Fahrzeuge und Insassen, um reisende Täter frühzeitig zu erkennen, Tatgelegenheiten zu stören und das Entdeckungsrisiko deutlich zu erhöhen.

Insgesamt beteiligten sich 37 Einsatzkräfte verschiedener Dienststellen der Polizeidirektion Itzehoe unter Führung des Polizeibezirksreviers Heide. Zum Einsatz kamen Kontrollkräfte an der Kontrollstelle, zivile Aufklärer sowie Pick-up-Fahrzeuge. Pick-up-Fahrzeuge nehmen Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn auf und führen sie mit Anhaltesignalen zum Parkplatz, damit die Kontrolle sicher und geordnet ablaufen kann.

Im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 20:40 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte an der Kontrollstelle insgesamt 53 Fahrzeuge und ihre Insassen. Zusätzlich kontrollierten die mobilen Einsatzkräfte weitere Fahrzeuge, die zuvor an einer Anschlussstelle die A23 verlassen hatten.

Bei den Kontrollen stellten die Einsatzkräfte einen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis fest. Gleichzeitig ergaben sich bei ihm Hinweise auf eine Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel, sodass die Polizei neben dem Strafverfahren auch ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren einleitete. In einem weiteren Fall ergaben sich ebenfalls Hinweise auf eine Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel, auch hier leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Außerdem nahm die Polizei eine Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Euro, nachdem ein Fahrer einen Blitzerwarner mitführte und nutzte.

Im Kontrollzeitraum meldete niemand Wohnungseinbruchdiebstähle. Das bestätigt den Eindruck sinkender Fallzahlen im Bereich der Wohnungseinbruchskriminalität in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen. Die Polizeidirektion Itzehoe wird auch zukünftig gleichartige Kontrollen durchführen.

