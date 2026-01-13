Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Jugendlicher flieht nach Bedrohung - Zeuginnen in Auto gesucht + Trickdiebe klauen Handtasche

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Gießen: Jugendlicher flieht nach Bedrohung - Zeuginnen in Auto gesucht

Ein 17-Jähriger verständigte gestern gegen 17.45 Uhr über Notruf die Polizei. Er gab an, soeben in Wieseck mit einem ihm flüchtig bekannten Jugendlichen in Streit geraten zu sein. Im Verlauf habe dieser den 17-Jährigen gepackt und auch mit einem Messer bedroht. Er habe sich losreißen und wegrennen können. Beim Wegrrennen und Überqueren der Straße sei er "fast von einem Linienbus" erfasst worden. Auf der Straße habe er schließlich ein Auto angehalten, zwei Frauen hätten ihm geholfen, indem sie ihn mitnahmen und nach Hause fuhren. Der Vorfall ereignete sich auf dem Gehweg der Gießener Straße, etwa in Höhe der Volksbankfiliale. Der 17-Jährige blieb körperlich unverletzt, sofortige Fahndungsmaßnahmen nach dem Verdächtigen blieben zunächst erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben. Zudem bitten die Ermittler insbesondere die beiden namentlich nicht bekannten Frauen, die dem Opfer zu Hilfe kamen und ihn in einem dunklen Pkw mitnahmen, sich bei der Polizei zu melden.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Trickdiebe klauen Handtasche

Eine Trickdiebin verwickelte gestern gegen 17.20 Uhr eine Frau in ein Gespräch. Die Frau saß in einem stehenden, roten Mercedes in der Marburger Straße (in Höhe der Hausnummer 44). Während die Unbekannte die 75-Jährige ablenkte, öffnete ihr Begleiter die Autotür und klaute die im Fahrzeuginneren liegende Handtasche der Seniorin. Sodann flüchteten beide zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Frau wurde als ca. 25 Jahre alt und Osteuropäerin beschrieben. Sie trug zur Tatzeit eine weiße Winterjacke. Ihr männlicher Begleiter, der die Handtasche an sich nahm, hatte eine schwarze Winterjacke und eine dunkle Hose an.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Hinweise zur Identität der beiden Flüchtigen geben? Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

