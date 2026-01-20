Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260120.5 Brunsbüttel: Durchsuchung führt zum Auffinden von Kokain

Brunsbüttel (ots)

Am vergangenen Mittwoch durchsuchte das Kommissariat 4 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe in Brunsbüttel im Zusammenhang mit einem Rauschgiftermittlungsverfahren Wohn- und Nebenräume. Die Ermittler stellten Kokain, Bargeld sowie mutmaßliche Händlerutensilien sicher und nahmen unter anderem Mobiltelefone als Beweismittel an sich.

Ab 14:00 Uhr vollstreckte das Kommissariat 4 der BKI Itzehoe einen Durchsuchungsbeschluss in der Schmiedestraße. Im Fokus steht ein 60 Jahre alter Mann, gegen den der Verdacht besteht, seit längerer Zeit mit Kokain in nicht geringer Menge zu handeln. Nach aktuellem Stand soll ein 28 Jahre alter Brunsbütteler ihn dabei unterstützt haben.

Mit Unterstützung weiterer Kräfte der BKI Itzehoe und der Kriminalpolizeistation Heide sowie zwei Rauschgiftspürhunden durchsuchten die Einsatzkräfte neben der Wohnung auch einen angrenzenden Lagerraum sowie den zur Wohnung gehörenden Heizungsraum. In dem Lagerraum fanden die Ermittler rund 50 Gramm Kokain und Bargeld in fünfstelliger Höhe. Im Heizungsraum entdeckten die Einsatzkräfte zudem verkaufsfertig portioniertes Kokain.

Außerdem stellten die Ermittler typische Händlerutensilien sicher, darunter Verpackungsmaterial und eine Waage. Fünf Mobiltelefone stellten die Einsatzkräfte zur Auswertung sicher.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und dem Angebot zur Vernehmung entließen die Einsatzkräfte die beiden Beschuldigten aufgrund fehlender Haftgründe auf freien Fuß. Die Ermittlungen gegen die beiden Deutschen dauern an.

