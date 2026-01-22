Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260122.1 Heide: Festnahme von zwei Jugendlichen bei Einbruch

Heide (ots)

Am späten Mittwochabend haben Einsatzkräfte der Polizei in Heide zwei junge Menschen festgenommen, nachdem diese versucht hatten, gewaltsam in das Gebäude einer Tankstelle einzudringen. Beute machten die Jugendlichen nicht, richteten jedoch einen erheblichen Sachschaden an.

Im Rahmen der Streifen waren Polizisten kurz nach 23.00 Uhr auf der Husumer Straße unterwegs. Dabei nahmen sie eine Gestalt wahr, die sich von dem dunklen Gelände der dortigen Tankstelle entfernte. Gleichzeitig stellten sie eine Beschädigung an der Glasschiebetür des Tankstellengebäudes fest. Als kurz drauf zwei Personen fluchtartig in Richtung der Rosenstraße liefen, nahm ein Beamter zu Fuß die Verfolgung bis in einen Hinterhof der Rosenstraße auf. Hier stellte er zwei Jugendliche, ein Mädchen und einen Jungen. Der 15-jährige Festgenommene versuchte, sich durch Gegenwehr aus dem Griff des Beamten zu befreien. Final gelang es den Einsatzkräften jedoch, das Duo zu fesseln und die Tatverdächtigen auf das Heider Polizeirevier zu bringen. Die 17-jährige Deutsche stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss und musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen. Im Anschluss verbrachte sie einige Stunden in polizeilicher Obhut. Ihren jüngeren ukrainischen Begleiter entließen die Einsatzkräfte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen.

Beide Beschuldigte sind polizeilich bereits bekannt. Sie werden sich wegen des versuchten Einbruchs verantworten müssen. Den 15-Jährigen erwartet zudem eine Strafanzeige wegen des Widerstandes.

Bei der Begutachtung des Tatortes war ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro feststellbar. Neben der Schiebetür wies eine danebenliegende Scheibe eine erhebliche Beschädigung auf. In das Objekt eingedrungen waren die jungen Leute nicht.

Merle Neufeld

