POL-BN: Fahndungsrücknahme: Geld im Bankautomaten vergessen - Unbekannter nahm Scheine an sich - Tatverdächtiger identifiziert

Bonn (ots)

Am Montag (29.09.2025) haben wir in unserer Pressemitteilung von 13:02 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6127582) auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach einem unbekannten Mann gesucht. Er soll am 25.04.2025 in Bonn-Tannenbusch Bargeld in Höhe von 335,- Euro aus dem Ausgabeschacht eines Geldautomaten am Paulusplatz entnommen zu haben. Zur Tatzeit gegen 18:05 Uhr war er von der Videoüberwachung des Geldinstitutes aufgezeichnet worden.

Der 31-jährige Kontoinhaber hatte den Betrag zuvor abgehoben, das Geld aber im Ausgabeschacht vergessen. Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich nach mehreren Zeugenhinweisen identifiziert. Die Ermittlungen gegen den 20-jährigen Bonner dauern derzeit an. Die weitere Veröffentlichung der Fotos des Mannes in den Medien ist damit hinfällig geworden.

