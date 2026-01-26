PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260126.1 Hennstedt: 2,33 Promille: Pkw kollidiert mit Carport und abgestelltem Jaguar

Hennstedt (ots)

Am Samstagmorgen verursachte ein alkoholisierter Autofahrer in Hennstedt einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der Mann kam beim Abbiegen von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Carport und kollidierte mit einem darin abgestellten Pkw, bevor sein Fahrzeug in einem Vorgarten zum Stehen kam. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

Um 06:34 Uhr fuhr ein 34-Jähriger aus dem Kreis Dithmarschen mit einem VW Golf an der Kreuzung Heider Straße und Süderstraße. Er kam aus Richtung Hochfeld über die Landesstraße 239 und beabsichtigte, nach links auf die Heider Straße abzubiegen. Dabei nutzte er den entgegengesetzten Fahrstreifen.

Beim Abbiegen in Richtung Rolfstraße geriet der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn. Er prallte gegen einen Carport und kollidierte anschließend mit einem dort abgestellten Jaguar. Am Carport und am Jaguar entstand erheblicher Sachschaden. Der VW Golf kam danach in einem Vorgarten zum Stehen. Am VW Golf entstand Totalschaden.

Nach ersten Ermittlungen führten eine starke Alkoholisierung und eine unangepasste Geschwindigkeit zu dem Unfall. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen ergab 2,33 Promille.

Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an. Ein Arzt entnahm die Blutprobe auf dem Polizeirevier Heide. Außerdem stellte die Polizei den Führerschein des deutschen Mannes sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums ein.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 10:19

    POL-IZ: 260123.2 Brunsbüttel: Anilin tritt an Bord eines Tankschiffs aus

    Brunsbüttel (ots) - Am Donnerstag kam es in Brunsbüttel im Bereich des Landeshafens an Bord eines unter niederländischer Flagge fahrenden Tankschiffs zu einem Austritt der Substanz Anilin. Feuerwehr und Werksfeuerwehr sicherten die Lage. Verletzt wurde niemand. Eine Evakuierung war nicht erforderlich. Gegen 13:10 Uhr bemerkten der Lademeister und die Besatzung ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 09:06

    POL-IZ: 260123.1 Heide: Bilanz des Kontrolltages "Sicher durch die dunkle Jahreszeit"

    Heide (ots) - Am Donnerstag führte die Polizei in Heide gemeinsam mit Bundespolizei, Zoll und dem Kommunalen Ordnungsdienst einen Kontrolltag unter dem Motto "Sicher durch die dunkle Jahreszeit" durch. Die Einsatzkräfte kontrollierten an drei Kontrollstellen nahezu 300 Fahrzeuge. Zusätzlich überprüften sie im Bereich Bahnhof und Innenstadt 84 Personen. Die Polizei ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:06

    POL-IZ: 260122.1 Heide: Festnahme von zwei Jugendlichen bei Einbruch

    Heide (ots) - Am späten Mittwochabend haben Einsatzkräfte der Polizei in Heide zwei junge Menschen festgenommen, nachdem diese versucht hatten, gewaltsam in das Gebäude einer Tankstelle einzudringen. Beute machten die Jugendlichen nicht, richteten jedoch einen erheblichen Sachschaden an. Im Rahmen der Streifen waren Polizisten kurz nach 23.00 Uhr auf der Husumer Straße unterwegs. Dabei nahmen sie eine Gestalt wahr, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren