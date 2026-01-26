Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260126.1 Hennstedt: 2,33 Promille: Pkw kollidiert mit Carport und abgestelltem Jaguar

Hennstedt (ots)

Am Samstagmorgen verursachte ein alkoholisierter Autofahrer in Hennstedt einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der Mann kam beim Abbiegen von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Carport und kollidierte mit einem darin abgestellten Pkw, bevor sein Fahrzeug in einem Vorgarten zum Stehen kam. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

Um 06:34 Uhr fuhr ein 34-Jähriger aus dem Kreis Dithmarschen mit einem VW Golf an der Kreuzung Heider Straße und Süderstraße. Er kam aus Richtung Hochfeld über die Landesstraße 239 und beabsichtigte, nach links auf die Heider Straße abzubiegen. Dabei nutzte er den entgegengesetzten Fahrstreifen.

Beim Abbiegen in Richtung Rolfstraße geriet der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn. Er prallte gegen einen Carport und kollidierte anschließend mit einem dort abgestellten Jaguar. Am Carport und am Jaguar entstand erheblicher Sachschaden. Der VW Golf kam danach in einem Vorgarten zum Stehen. Am VW Golf entstand Totalschaden.

Nach ersten Ermittlungen führten eine starke Alkoholisierung und eine unangepasste Geschwindigkeit zu dem Unfall. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen ergab 2,33 Promille.

Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an. Ein Arzt entnahm die Blutprobe auf dem Polizeirevier Heide. Außerdem stellte die Polizei den Führerschein des deutschen Mannes sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums ein.

