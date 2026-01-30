PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht am Kaufland in Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

Am Freitagmorgen kam es im Papiermühlenweg in Mühlhausen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr im Wendebereich auf Höhe der Lieferzufahrt gegen eine Straßenlaterne. Durch die Kollision wurde die Laterne verbogen, sodass diese in Richtung des Gehwegs neigt. Nach dem Unfall entfernte sich der unbekannte Verursacher entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter pflichtwidrig vom Unfallort. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher, dessen Fahrzeug oder zu dem Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: 0025676

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

