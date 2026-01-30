PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Dietenborn (ots)

Eine 22-jährige Fahrzeugführerin war am Freitagmorgen mit ihrem Auto auf der Landstraße 1033 von Toba kommend in Richtung Dietenborn unterwegs. In einer Kurve kam die junge Frau mit ihrem Pkw von der Straße ab und im Straßengraben zum Stehen. Durch die Wucht der Kollision erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Ihr Auto selbst war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die hinzugezogenen Polizeibeamten wurde mit der Fahrerin ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verwies auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Zur Klärung des Einflusses von den vermeintlichen Betäubungsmitteln wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

