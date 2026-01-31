Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Blumenerde - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Ein bislang unbekannter männlicher Fahrradfahrer entwendete am heutigen Morgen gegen 07:50 Uhr beim Groschenmarkt im Gotheweg in 99974 Mühlhausen zwei Säcke Blumenerde.

Die Blumenerde befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Außengelände des Marktes. Der Täter schob hierfür lediglich den dort angebrachten Bauzaun zur Seite und entnahm die Ware. Anschließend entfernte er sich mit einem Fahrrad in Richtung Eisenacher Straße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Antreffen der Person.

Personenbeschreibung:

männlich, deutsch, etwa 30 bis 40 Jahre alt, normale Statur, grauer Kapuzenpullover, Jeans, weißes Fahrrad roter DDR-Fahrradanhänger.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell