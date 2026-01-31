PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Blumenerde - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Ein bislang unbekannter männlicher Fahrradfahrer entwendete am heutigen Morgen gegen 07:50 Uhr beim Groschenmarkt im Gotheweg in 99974 Mühlhausen zwei Säcke Blumenerde.

Die Blumenerde befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Außengelände des Marktes. Der Täter schob hierfür lediglich den dort angebrachten Bauzaun zur Seite und entnahm die Ware. Anschließend entfernte er sich mit einem Fahrrad in Richtung Eisenacher Straße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Antreffen der Person.

Personenbeschreibung:

männlich, deutsch, etwa 30 bis 40 Jahre alt, normale Statur, grauer Kapuzenpullover, Jeans, weißes Fahrrad roter DDR-Fahrradanhänger.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 31.01.2026 – 09:02

    LPI-NDH: Platte Reifen

    Nordhausen (ots) - Von Freitagabend, den 30.01.2026 22:10 Uhr bis Samstagmorgen 02:00 Uhr hatte ein 22jähriger Mann seinen Pkw VW Scirocco in Nordhausen im Bereich Wiedigsburg abgestellt. Als er in der Nacht mit seinem Fahrzeug startete, bemerkte er kurz darauf eigenartige Fahrgeräusche. Beim Nachschauen entdeckter der Mann, dass beide Reifen der Beifahrerseite platt waren. Die alarmierten Beamten konnten zwei Einstichstellen in den Reifen feststellen. Der Schaen wird auf ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 08:48

    LPI-NDH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Nordhausen (ots) - Am 30.01.2026 um 14:50 Uhr befuhr ein Fahrzeug die Hauptstraße in Nordhausen in Richtung Herreden. Auf Höhe eines Kiosk, bei Hausnummer 57, geriet dieses unbekannt Fahrzeug gegen den linken Außenspiegel eines Pkw Mercedes, welches am Straßenrand in gleiche Richtung in einer Parkbucht stand. An dem stehenden Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel zerstört, der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 15:38

    LPI-NDH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Dietenborn (ots) - Eine 22-jährige Fahrzeugführerin war am Freitagmorgen mit ihrem Auto auf der Landstraße 1033 von Toba kommend in Richtung Dietenborn unterwegs. In einer Kurve kam die junge Frau mit ihrem Pkw von der Straße ab und im Straßengraben zum Stehen. Durch die Wucht der Kollision erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Ihr Auto selbst war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren