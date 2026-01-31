Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Platte Reifen

Nordhausen (ots)

Von Freitagabend, den 30.01.2026 22:10 Uhr bis Samstagmorgen 02:00 Uhr hatte ein 22jähriger Mann seinen Pkw VW Scirocco in Nordhausen im Bereich Wiedigsburg abgestellt. Als er in der Nacht mit seinem Fahrzeug startete, bemerkte er kurz darauf eigenartige Fahrgeräusche. Beim Nachschauen entdeckter der Mann, dass beide Reifen der Beifahrerseite platt waren. Die alarmierten Beamten konnten zwei Einstichstellen in den Reifen feststellen. Der Schaen wird auf ca. 200,-Euro geschätzt. Die Polizei in Nordhausen sucht nun Zeugen, die ggf. die Tat oder den Täter beobachten konnten.

