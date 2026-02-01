Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Traktordiebstahl in Bad Tennstedt - Polizei bittet um Hinweise

Bad Tennstedt (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Freitag, 30. Januar 2026 - 17:30 Uhr, bis Samstag, 31. Januar 2026 - 20:00 Uhr, einen grünen Traktor vom Gelände eines landtechnischen Fachhandels in der Kutzlebener Landstraße in Bad Tennstedt.

Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der unbekannte Täter auf das nicht umfriedete Grundstück. Dort nahm der Täter eigenständig einen grünen Traktor der Marke John Deere, Modell 5105 GV, in Betrieb. Anschließend fuhr der Täter mit dem Fahrzeug auf die angrenzende Straße und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Diebstahl wurde später festgestellt und zur Anzeige gebracht. Der entstandene Schaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder den Traktor im Bereich Bad Tennstedt oder der umliegenden Ortschaften gesehen? Auch Hinweise zu ungewöhnlichen Fahrbewegungen eines Traktors zur genannten Zeit könnten für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell