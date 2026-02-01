Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Versicherung und Fahrerlaubnis unterwegs

Roßleben (ots)

Am 30.01.2026 um 13:05 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser einen Opel in der Ziegelrodaer Straße in Roßleben. Der 21-jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen. Durch Recherchen wurde bekannt, dass er keine Fahrerlaubnis hat und somit auch nicht im Besitz des entsprechenden Dokuments war. Weiterhin wurde festgestellt, dass die erforderliche Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug abgelaufen war. Da der Fahrer in der Vergangenheit bereits wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt wurde und hieraus keine Lehren für sich gezogen hat, folgte die erste Strafe direkt auf dem Fuße. Die Beamten beschlagnahmten das Fahrzeug, sodass weitere Fahrten unterbunden werden können und fertigen entsprechende Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell