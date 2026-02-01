PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Versicherung und Fahrerlaubnis unterwegs

Roßleben (ots)

Am 30.01.2026 um 13:05 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser einen Opel in der Ziegelrodaer Straße in Roßleben. Der 21-jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen. Durch Recherchen wurde bekannt, dass er keine Fahrerlaubnis hat und somit auch nicht im Besitz des entsprechenden Dokuments war. Weiterhin wurde festgestellt, dass die erforderliche Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug abgelaufen war. Da der Fahrer in der Vergangenheit bereits wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt wurde und hieraus keine Lehren für sich gezogen hat, folgte die erste Strafe direkt auf dem Fuße. Die Beamten beschlagnahmten das Fahrzeug, sodass weitere Fahrten unterbunden werden können und fertigen entsprechende Anzeigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 07:24

    LPI-NDH: Steinwurf auf PKW in Mühlhausen

    Mühlhausen (ots) - Am Samstagabend meldete ein Pkw-Fahrer eine Sachbeschädigung in der Wahlstraße in Mühlhausen. Nach Angaben des Geschädigten warf eine bislang unbekannte Person gegen 23:09 Uhr einen Stein gegen die Frontscheibe seines Fahrzeugs. Der Pkw wurde dadurch beschädigt. Der Täter entfernte sich anschließend unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 07:01

    LPI-NDH: Traktordiebstahl in Bad Tennstedt - Polizei bittet um Hinweise

    Bad Tennstedt (ots) - Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Freitag, 30. Januar 2026 - 17:30 Uhr, bis Samstag, 31. Januar 2026 - 20:00 Uhr, einen grünen Traktor vom Gelände eines landtechnischen Fachhandels in der Kutzlebener Landstraße in Bad Tennstedt. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der unbekannte Täter auf das nicht umfriedete Grundstück. Dort ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 06:33

    LPI-NDH: Rauchentwicklung durch angebranntes Essen - Feuerwehr und Polizei verhindern Schlimmeres

    Bad Langensalza (ots) - Am Samstag, gegen 16:45 Uhr, meldete eine aufmerksame Anwohnerin einen Rauchgeruch sowie das Auslösen eines Rauchmelders aus einer Wohnung in der Gutenbergstraße in Bad Langensalza. Da auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zur Wohnung, in der sich jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren