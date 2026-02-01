Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrt unter Cannabiseinfluss

Etzleben (ots)

Am 31.01.2026 um 11:55 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser einen 43-jährigen Fahrer eines Renault in der Bahnhofstraße in Etzleben. Im Rahmen der Kontrolle wurde auch die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers überprüft. Der hierauf aufbauende Drogenvortest verlief positiv auf Cannabinoide. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Es folgte die Entnahme einer Blutproben in einem Krankenhaus, um die genaue Beeinflussung feststellen lassen zu können. Gegen den Herren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

