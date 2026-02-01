PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrt unter Cannabiseinfluss

Etzleben (ots)

Am 31.01.2026 um 11:55 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser einen 43-jährigen Fahrer eines Renault in der Bahnhofstraße in Etzleben. Im Rahmen der Kontrolle wurde auch die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers überprüft. Der hierauf aufbauende Drogenvortest verlief positiv auf Cannabinoide. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Es folgte die Entnahme einer Blutproben in einem Krankenhaus, um die genaue Beeinflussung feststellen lassen zu können. Gegen den Herren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 07:40

    LPI-NDH: Ohne Versicherung und Fahrerlaubnis unterwegs

    Roßleben (ots) - Am 30.01.2026 um 13:05 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser einen Opel in der Ziegelrodaer Straße in Roßleben. Der 21-jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen. Durch Recherchen wurde bekannt, dass er keine Fahrerlaubnis hat und somit auch nicht im Besitz des entsprechenden Dokuments war. Weiterhin wurde festgestellt, dass die erforderliche Haftpflichtversicherung ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 07:24

    LPI-NDH: Steinwurf auf PKW in Mühlhausen

    Mühlhausen (ots) - Am Samstagabend meldete ein Pkw-Fahrer eine Sachbeschädigung in der Wahlstraße in Mühlhausen. Nach Angaben des Geschädigten warf eine bislang unbekannte Person gegen 23:09 Uhr einen Stein gegen die Frontscheibe seines Fahrzeugs. Der Pkw wurde dadurch beschädigt. Der Täter entfernte sich anschließend unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 07:01

    LPI-NDH: Traktordiebstahl in Bad Tennstedt - Polizei bittet um Hinweise

    Bad Tennstedt (ots) - Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Freitag, 30. Januar 2026 - 17:30 Uhr, bis Samstag, 31. Januar 2026 - 20:00 Uhr, einen grünen Traktor vom Gelände eines landtechnischen Fachhandels in der Kutzlebener Landstraße in Bad Tennstedt. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der unbekannte Täter auf das nicht umfriedete Grundstück. Dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren