Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Jenny Breede neue Leiterin der Kriminaldirektion in Nordhessen - Christian Golomb übernimmt Leitung der Polizeidirektion in Kassel

Kassel (ots)

Nordhessen / Kassel: Im Polizeipräsidium Nordhessen gibt es Wechsel in zwei Führungspositionen: Leitende Kriminaldirektorin Jenny Breede ist seit Beginn des Jahres neue Leiterin der Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Nordhessen, die zuvor von Rainer Neusüß geleitet wurde, der im Dezember als ranghöchster Polizeivollzugsbeamter an die Spitze der Abteilung Einsatz wechselte. Währenddessen tritt Kriminaldirektor Christian Golomb nun Breede's Nachfolge in der Polizeidirektion Kassel an und übernimmt dort die Leitung. Beide wurden im Rahmen einer Führungsbesprechung durch Polizeipräsident Marco Bärtl in ihre neuen Funktionen eingeführt.

Jenny Breede zurück an alter Wirkungsstätte

Jenny Breede kehrt mit der Übernahme der Kriminaldirektion quasi zurück an alte Wirkungsstätte: Bereits von Mai 2022 bis März 2024 leitete sie die Regionale Kriminalinspektion (RKI) innerhalb der Kriminaldirektion, weshalb die 52-Jährige nun definitiv kein Neuland betritt. Polizeipräsident Marco Bärtl hob die Qualifikationen der Leitenden Kriminaldirektorin bei ihrer Begrüßung in der neuen Funktion entsprechend hervor: "Jenny Breede ist eine erfahrene Kriminalbeamtin. Durch die Zeit als Leiterin der Polizeidirektion Kassel bringt sie zudem viel Erfahrung aus dem Bereich der Schutzpolizei mit in ihre neue Rolle ein. In Zeiten, in denen sich die Kriminalität rasant verändert und die Polizei in allen Bereich gefordert ist, sind genau solche Fähigkeiten gefragt. Jenny Breede hat sich in ihren bisherigen Verwendungen sehr gut bewährt und wird in unserer Behörde insbesondere bei der Kriminalitätsbekämpfung aus einer Hand ein verbindendes Element sein. Hierbei wünsche ich ihr stets ein glückliches Händchen."

Jenny Breede begann ihre polizeiliche Karriere im Jahr 1994 mit dem Studium im gehobenen Dienst beim Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden. Nach Stationen innerhalb des BKA und einem Länderwechsel nach Hessen versah sie bis 2005 Dienst bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Frankfurt. Ab 2005 folgte das Studium zum höheren Polizeivollzugsdienst und im Anschluss an den erfolgreichen Abschluss der Wechsel an die damalige Hessische Polizeischule in Wiesbaden. Ende 2010 wechselte sie dann als Leiterin der Zentralen Kriminalinspektion ins Polizeipräsidium Südosthessen nach Offenbach, worauf ein Jahr später die Beauftragung als Leiterin der Regionalen Kriminalinspektion Waldeck-Frankenberg in Korbach folgte.

Im Jahr 2016 wurde sie hauptamtliche Dozentin für Einsatzlehre an der (ehem.) Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) in Kassel. Seit 2020 ist sie zudem Sportbeauftragte des Landes Hessen. Jenny Breede ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt im Landkreis Kassel.

Christian Golomb mit breiter Führungserfahrung

Kriminaldirektor Christian Golomb bringt breite Führungserfahrung mit ins neue Amt nach Kassel. Der 46-Jährige war im Polizeipräsidium Nordhessen bereits in der Vergangenheit in Führungsverantwortung: Von 2016 bis 2019 leitete auch er die Regionale Kriminalinspektion in Korbach. Im Anschluss folgte eine Verwendung im Landespolizeipräsidium in Wiesbaden, anschließend die Leitung des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Kassel sowie von 2020 bis 2023 die Leitung der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg im Polizeipräsidium Osthessen. Zuletzt war Golomb stellvertretender Leiter der Direktion Spezialeinheiten im Hessischen Polizeipräsidium Einsatz mit Dienstort in Baunatal. "Christian Golomb leitet nun die personalstärkste Polizeidirektion im Polizeipräsidium Nordhessen. Mit der Stadt Kassel, in der sich großstadtbedingt viele Kriminalitätsphänomene konzentrieren und in welcher die überwiegenden Versammlungs- und Veranstaltungslagen in unserer Region polizeilich zu bewältigen sind, wird er zugleich einen äußerst anspruchsvollen Aufgabenbereich übernehmen. Ich bin überzeugt davon, dass ihm seine Führungserfahrung und seine ruhige, souveräne Art sehr zugutekommen werden und die Polizeidirektion Kassel in sehr guten Händen ist", erklärt Polizeipräsident Bärtl bei der Begrüßung von Christian Golomb in seinem neuen Amt und wünscht auch ihm viel Fortune. Zum Zuständigkeitsbereich der "PD Kassel" gehören die Stadt und der gesamte Landkreis Kassel, für deren Sicherheit vier Polizeireviere und zwei Polizeistationen sowie verschiedene Ermittlungsdienststellen sorgen.

Christian Golomb trat 1998 in die hessische Polizei ein. Nach dem Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst war er in der Bereitschaftspolizei in Kassel eingesetzt und wechselte 2002 zum Mobilen Einsatzkommando des Polizeipräsidiums Nordhessen. Im Jahr 2014 folgte das Studium zum höheren Polizeivollzugsdienst an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster, das er in 2016 erfolgreich abschloss.

Der 46 Jahre alte Kriminaldirektor lebt mit seiner Familie im Landkreis Kassel. In seiner Freizeit ist der frühere Fußballer auch heute noch sportlich aktiv.

