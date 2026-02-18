Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falscher Arzt schockiert Seniorin mit Nachricht über tödlichen Unfall: Zeugen in Kirchditmold gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Dienstag eine hochbetagte Frau mit der miesen Masche des Schockanrufs um Bargeld und hochwertigen Schmuck gebracht. Einer der Betrüger hatte die Seniorin in der Mittagszeit auf dem Festnetzanschluss angerufen, sich als Arzt im Krankenhaus ausgegeben und sie mit der Nachricht schockiert, ihre Nichte habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun in Haft. Nur durch Zahlung einer Kaution an das Gericht ließe sich das noch abwenden, so der vermeintliche Doktor, der großen Druck auf die Kasselerin ausübte. In dem Glauben, ihrer engen Verwandten in einer Notlage zu helfen, übergab die Seniorin gegen 15:30 Uhr nahe der Grundschule Kirchditmold eine braune Einkaufstasche mit Geld und Schmuckstücken an einen angeblich vom Gericht geschickten Boten. Später am Nachmittag erkannte sie nach dem Kontakt mit ihrer Nichte, dass sie Opfer eines Betruges geworden war.

Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten und 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild gehandelt haben, der dunkle Haare hatte und dunkle Kleidung trug.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die gestern Nachmittag nahe der Grundschule Kirchditmold verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Abholer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell