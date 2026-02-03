PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0091 --Flucht endet an der Hausmauer--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen- Hemelingen, OT Hastedt, Am Rosenberg
Zeit: 	02.02.26, 11.45 Uhr

Ein Audi-Fahrer entzog sich am Montagmorgen einer Verkehrskontrolle in Bremen-Hastedt und verursachte dabei einen Unfall. Zuvor war das Fahrzeug zivilen Einsatzkräften der Polizei Bremen auf der Karl-Carstens-Brücke durch überhöhte Geschwindigkeit und zu geringen Sicherheitsabstand aufgefallen.

Als die Polizisten den Wagen im Bereich Malerstraße/Stresemannstraße kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer plötzlich und flüchtete. In der Straße Am Rosenberg verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte in einem Vorgarten gegen Zaun und Hauswand. Der Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß.

Aufgrund der glatten Fahrbahnverhältnisse konnte auch das zivile Polizeifahrzeug, das mit Abstand folgte, nicht rechtzeitig anhalten und kollidierte ebenfalls mit einem Zaun und einer Hauswand. Verletzt wurde niemand.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 10:17

    POL-HB: Nr.: 0089 --Mehrere Tatverdächtige nach Betrugstaten gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz Zeit: 30.01.2026 In der vergangenen Woche stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen gleich mehrere Tatverdächtige, nachdem diese zuvor versucht hatten, durch verschiedene Betrugsmaschen an das Geld älterer Menschen heranzukommen. Am Freitagnachmittag begleiteten Einsatzkräfte in Zivil einen 93 Jahre alten Mann in Osterholz zu ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 09:28

    POL-HB: Nr.: 0087 --36-Jähriger mit Schussverletzung--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Stendaler Ring Zeit: 30.01.2026, 15:35 Uhr Am Freitagnachmittag schoss ein 45-Jähriger mutmaßlich einem 36 Jahre alten Mann in einer Wohnung in Gröpelingen ins Bein. Gegen 15:35 Uhr meldeten Zeugen, dass sich eine Person mit einer Schussverletzung im sog. Szenetreff in der Debstedter Straße aufhalten würde. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zuvor in einer ...

    mehr
