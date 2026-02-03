POL-HB: Nr.: 0091 --Flucht endet an der Hausmauer

Polizei Bremen

Ort: Bremen- Hemelingen, OT Hastedt, Am Rosenberg Zeit: 02.02.26, 11.45 Uhr

Ein Audi-Fahrer entzog sich am Montagmorgen einer Verkehrskontrolle in Bremen-Hastedt und verursachte dabei einen Unfall. Zuvor war das Fahrzeug zivilen Einsatzkräften der Polizei Bremen auf der Karl-Carstens-Brücke durch überhöhte Geschwindigkeit und zu geringen Sicherheitsabstand aufgefallen.

Als die Polizisten den Wagen im Bereich Malerstraße/Stresemannstraße kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer plötzlich und flüchtete. In der Straße Am Rosenberg verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte in einem Vorgarten gegen Zaun und Hauswand. Der Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß.

Aufgrund der glatten Fahrbahnverhältnisse konnte auch das zivile Polizeifahrzeug, das mit Abstand folgte, nicht rechtzeitig anhalten und kollidierte ebenfalls mit einem Zaun und einer Hauswand. Verletzt wurde niemand.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

