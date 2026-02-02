PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0089 --Mehrere Tatverdächtige nach Betrugstaten gestellt--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Osterholz

Zeit: 30.01.2026

In der vergangenen Woche stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen gleich mehrere Tatverdächtige, nachdem diese zuvor versucht hatten, durch verschiedene Betrugsmaschen an das Geld älterer Menschen heranzukommen.

Am Freitagnachmittag begleiteten Einsatzkräfte in Zivil einen 93 Jahre alten Mann in Osterholz zu einer fingierten Geldübergabe. Der Senior wurde bereits mehrfach unter Angabe verschiedener Gründe von einer Frau dazu gebracht, ihr Geld zu übergeben. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin entdeckte den Betrug und machte den Mann darauf aufmerksam. Am Freitag ließ sich der 93-Jährige zum Schein auf eine erneute Geldübergabe ein. Dieses Mal von Einsatzkräften begleitet. Kurz nach der Übergabe des Geldes stellten die Polizisten zwei Frauen im Alter von 19 und 60 Jahren und einen Mann im Alter von 19 Jahren. Das Trio wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen vorübergehend mit zu einer Wache genommen. Die Ermittlungen gegen sie dauern weiterhin an.

Die Polizei warnt vor den vielfältigen Maschen von Betrügern und bittet darum, auch noch einmal ältere Mitbürger zu sensibilisieren. Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung und lassen Sie sich auch am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie auf und geben Sie auf keinen Fall Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen heraus.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

