POL-HB: Nr.: 0087 --36-Jähriger mit Schussverletzung--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Stendaler Ring
Zeit: 	30.01.2026, 15:35 Uhr

Am Freitagnachmittag schoss ein 45-Jähriger mutmaßlich einem 36 Jahre alten Mann in einer Wohnung in Gröpelingen ins Bein.

Gegen 15:35 Uhr meldeten Zeugen, dass sich eine Person mit einer Schussverletzung im sog. Szenetreff in der Debstedter Straße aufhalten würde. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zuvor in einer Wohnung im Stendaler Ring zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf dem 36-Jährigen ins Bein geschossen wurde. Der Tatverdächtige konnte schnell ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen zu ihm und auch zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Der verletzte 36-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

