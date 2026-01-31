PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0086 --Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen

Zeit: Januar 2026

Nach mehreren Betrugsdelikten fahndeten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit einem Foto nach einer mutmaßlichen Kontobetrügerin. Siehe hierzu auch Pressemitteilung Nr. 0071. Die 21 Jahre alte gesuchte Frau stellte sich daraufhin an einer Wache.

Die Frau eröffnete von Mai bis Juni 2025 mit einem verfälschten Personalausweis unter falscher Identität mindestens sieben Bankkonten. Die weiteren Ermittlungen gegen sie dauern an.

Die Polizei Bremen bittet um Löschung der Fahndung und der Fotos.

