Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0083--Festnahmen nach Plakataktion--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Neustadtswall
Zeit: 	30.1.26, 1.20 Uhr

In der Nacht zu Freitag stellte die Polizei einen 17-Jährigen und eine 20 Jahre alten Verdächtige, die in der Neustadt verbotenerweise Plakate angebracht hatten.

Einsatzkräfte wurden in der Nacht in der Süderstraße auf zwei vermummte Personen aufmerksam. Als das Duo die Streife erblickte, änderten sie schlagartig ihre Laufrichtung. Bei einer anschließenden Personenkontrolle wurde ein Quast, mehrere mit Kleister gefüllte Flaschen sowie mehrere Plakate u.a. mit der Aufschrift "Free Maya" und einem Aufruf zu einer Demonstration bei ihnen aufgefunden. Die Sachen wurden sichergestellt. Einsatzkräfte stellten wenig später an einem Gebäude der Hochschule Bremen diverse frisch angebrachte Plakate mit selbem Inhalt: "FREE MAYA - Feuer und Flamme der Repression" fest.

Gegen die beiden 17 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

