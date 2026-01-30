Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0082 --Umfangreiche Kontrollen in Mitte und im Süden--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Östliche Vorstadt, Neustadt, Huchting Zeit: 28.01.2026, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Die Polizei Bremen führte am Mittwoch gemeinsam mit dem Ordnungsamt, dem Zoll, dem Finanzamt und weiteren Behörden umfangreiche Kontrollen durch. Ziel der Maßnahmen war die Bekämpfung der Drogenkriminalität und die Überprüfung gewerblicher Betriebe in Mitte, der Östlichen Vorstadt, der Neustadt und Huchting.

Etwa ab 14 Uhr waren die Einsatzkräfte in den jeweiligen Stadtteilen präsent, kontrollierten mehr als 100 Personen und fertigten diverse Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Cannnabiskonsumgesetz. Sie schritten bei Drogenverkäufen ein und stellten diverse Betäubungsmittel, wie Cannabis, Kokain und Ecstasy sowie Bargeld sicher. Außerdem erteilten die Polizisten Platzverweise und durchsuchten Wohnungen.

Weiterhin kontrollierten die Kräfte insgesamt 12 Gewerbeeinheiten, wie Kioske, Imbisse sowie andere Lokalitäten in Huchting und der Neustadt. Ein Grillhaus und eine Bar wurden aufgrund erheblicher Kassen- und Hygienemängel mit sofortiger Wirkung durch den Ordnungsdienst geschlossen. In weiteren Lokalen wurden ebenfalls Kassenmängel und fehlerhafte Preisauszeichnungen festgestellt. Außerdem wurden fehlende Steuerschulden eingezogen. In diversen Fällen lag der Verdacht der Schwarzarbeit vor.

Im Zuge polizeilicher Ermittlungen fanden die Einsatzkräfte in der durch den Ordnungsdienst geschlossen Bar ein Luftgewehr und der Zoll stellte eine größere Menge Tabak sicher. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Im Verlauf der Maßnahmen stellten zivile Einsatzkräfte diverse Drogen bei mehreren Personen im Hohentorspark sicher, unter anderem Crack und Kokain sowie Bargeld. Eine 19-Jährige wurde mit auf die Wache genommen, sie hatte mehrere Verkaufseinheiten Crack bei sich.

Die Polizei Bremen ist hier behördenübergreifend verstärkt im Einsatz und wird diese Maßnahmen auch weiterhin gezielt fortsetzen.

