Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0081--Ladenbesitzer mit Hammer bedroht--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Ostertor, Fedelhören
Zeit: 	28.1.26, 12.40 Uhr

Mittwochmittag wurde ein 60 Jahre alter Mann in seinem Geschäft im Ostertor angegriffen und dabei mit einem Fleischhammer bedroht. Die Polizei nahm einen 32-jährigen Verdächtigen vorläufig fest.

Der Täter verschaffte sich unter dem Vorwand, Gegenstände verkaufen zu wollen, Eintritt in den eigentlich schon verschlossenen Antiquitäten-Laden am Fedelhören. Im Geschäft nahm der angebliche Kunde dann einen mitgebrachten Fleischklopfer in die Hand und bedrohte den Ladenbesitzer damit. Nach einem kurzen Gerangel, in dessen Verlauf er den Inhaber auch würgte, konnte der 60-Jährige nach draußen flüchten und um Hilfe rufen. Der Angreifer wurde noch im Geschäft durch Einsatzkräfte gestellt. Er hatte währenddessen das Geschäft durchsucht und unter anderem Goldschmuck an sich genommen. Neben dem Hammer führte der 32-Jährige noch ein Messer bei sich. Die Sachen wurden ihm abgenommen und als Beweismittel beschlagnahmt. Der 60-Jährige blieb körperlich unversehrt.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen Bedrohung, Körperverletzung und Diebstahl ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

