POL-HB: Nr.: 0432 --Einbruchsserie in Seniorenresidenz - Polizei verstärkt Präsenz und Ermittlungen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle/Gröpelingen, OT Osterfeuerberg/ Ohlenhof, Holsteiner Straße/ Schwarzer Weg Zeit: 06.07.2025, 06:50 Uhr und 08:25 Uhr Am Sonntagmorgen brannten zwei Autos in Walle und in Gröpelingen und wurden dabei vollständig zerstört. Die Polizei sucht Zeugen. Um 06:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Holsteiner Straße gerufen, da dort ein brennender Audi auf dem Parkplatz eines ...

