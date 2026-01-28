Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0079 --Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern, die sich als Polizisten ausgeben--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Oberneuland, Ehmckstraße Zeit: 27.01.2026, 22:30 - 23:30 Uhr

In den vergangenen Tagen waren in mehreren Stadtteilen in Bremen vermehrt Trickbetrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgaben. Sie erbeuteten von meist älteren Menschen unter anderem Geld und Wertgegenstände. Die Polizei warnt ausdrücklich vor diesen Betrügern und gibt Tipps.

Das Telefon klingelt und am anderen Ende des Apparates meldet sich eine Person, die sich als Polizist ausgibt. Die Person berichtet von einer angeblichen Diebstahl- oder Einbruchswelle in der Nachbarschaft und behauptet, dass die Bewohner ihr Eigentum schützen müssen. Dabei fordern sie die Herausgabe von Geld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen, die angeblich bei den vermeintlichen Polizisten bleiben sollen, bis sie den Vorgang prüfen. Die Betrüger verlangen eine Übergabe an einen vermeintlichen Polizisten oder fordern, die Gegenstände sichtbar außerhalb des Hauses zu deponieren. Die Betrüger holen diese anschließend ab und die Wertgegenstände sowie das Geld sind anschließend weg.

So ein Vorfall ereignete sich am Dienstag in Oberneuland, bei dem eine 87-jährige Anwohnerin der Ehmckstraße gegen 22:30 Uhr von einem vermeintlichen Polizisten angerufen und im weiteren Verlauf des Gesprächs so unter Druck gesetzt wurde, dass sie ihre Wertgegenstände aushändigte und die Betrüger mit der Beute flüchteten. Der Abholer soll um die 20 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Er trug eine schwarze Winterjacke, schwarze Jogginghose sowie dunkle Sneaker. Er soll einen leichten, dunklen Teint haben und einen dunklen Oberlippenbart haben. Zeugen, die in der Ehmckstraße und der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Die Polizei wird Sie niemals nach Ihren Geld- oder Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten - das tun Betrüger. Lassen Sie sich am Telefon auf keinen Fall unter Druck setzen oder zu kurzfristigen Entscheidungen verleiten, egal wie plausibel eine Situation zunächst dargestellt wird. Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder rufen Sie Angehörige unter der Ihnen bekannten Nummer an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Sollten Sie sich unsicher fühlen, legen Sie einfach auf! Wenn Sie glauben, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein, rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 an. Wichtig: Beenden Sie das vorherige Gespräch, wählen Sie selbst und benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

Weitere Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003, bzw. unter www.polizei.bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell