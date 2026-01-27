Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0076 --Polizei fasst Autoaufbrecher auf frischer Tat--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Kornstraße Zeit: 26.01.2026, 03:30 Uhr

Ein 33 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zu Montag von Einsatzkräften in der Neustadt bei einem Autoaufbruch beobachtet und anschließend vorläufig festgenommen.

Gegen 03:30 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Kornstraße auf ein Auto mit Warnblinklicht und laufender Alarmanlage aufmerksam. In dem Fahrzeug befand sich auf der Beifahrerseite ein Mann. Als die Einsatzkräfte ihn ansprachen, stellten sie ein eingeschlagenes Fenster fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes stellten die Polizisten Einbruchswerkzeug sowie ein Funkgerät fest und beschlagnahmten beides.

Der 33 Jahre alte Mann wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen in eine Wache gebracht. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell