Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0074--Heimspiel Werder gegen Hoffenheim--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Weserstadion Zeit: 27.1.26, 20.30 Uhr

Am Dienstagabend empfängt der SV Werder Bremen um 20.30 Uhr die TSG Hoffenheim im Weserstadion. Es wird von einem nahezu ausverkauften Stadion ausgegangen.

Wie bei Heimspielen üblich, ist im Bereich des Osterdeichs und der Östlichen Vorstadt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Kurzfristige Straßensperrungen durch die Polizei sind aufgrund von Einsatzmaßnahmen im Stadionumfeld und im gesamten Innenstadtbereich jederzeit möglich. Besucherinnen und Besuchern sollten die aktuelle Wetterlage beachten und sich fortlaufend über die Medien informieren.

Im Umfeld von Fußballspielen kommt es regelmäßig zu einer Häufung von Kfz-Aufbrüchen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell