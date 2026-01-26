Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0072--Sattelauflieger blockiert Autobahn - Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, Bundesautobahn 281 (A281) Zeit: 24.01.26

Unbekannte stellten in der Nacht zu Samstag auf der Autobahn 281 einen Sattelauflieger so ab, dass sämtliche Fahrstreifen blockiert wurden (siehe unsere Meldung 0067). Die Polizei Bremen verstärkt die Ermittlungen und richtete eine Ermittlungsgruppe "EG Strom" ein.

Insgesamt prüft die Kriminalpolizei in diesem Zusammenhang zwei weitere Vorfälle. Der Polizei wurde am Sonntag ein weiterer Sattelauflieger gemeldet, der auf einem mit Baken gesperrten Fahrstreifen der A 281, vermutlich ebenfalls in der Nacht zu Samstag, abgestellt wurde. Die Polizei untersucht außerdem einen Fall, der sich bereits am 21. Dezember ereignete. Hier stand nachts ein gestohlener 12-Tonner auf der A281 quer auf der Fahrbahn, hier im Bereich der Auffahrt Strom. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Aufgrund der gefährlichen Tatbegehung hat die Polizei jetzt eine Ermittlungsgruppe gebildet, in der die Ermittlungen verstärkt und polizeilichen Maßnahmen koordiniert und erhöht werden.

Die Polizei bittet erneut um Hinweise: Sollten Sie in diesem Zusammenhang auf der A281 oder in der näheren Umgebung etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, melden Sie sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter 0421-362 3888. In dringenden Fällen wählen Sie umgehend die 110.

