Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0069 --Polizei prüft Bekennerschreiben--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	25.01.2026

Nach dem Farbanschlag auf das Wohnhaus des Leiters des Bremer Verfassungsschutzes, siehe hierzu auch die Pressemeldung 68, wurde nun ein Bekennerschreiben auf einer linksextremistischen Publikationsplattform veröffentlicht.

Der Text beschreibt den nächtlichen Angriff auf die Privatadresse und ein Auto sowie die Motivation dahinter. Die Verfasser verknüpften die Tat mit grundsätzlicher Ablehnung und Abschaffung des Verfassungsschutzes und richten eine Drohbotschaft an den Verantwortlichen der Behörde.

Der Staatsschutz prüft die Echtheit. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

  • 25.01.2026 – 12:17

    POL-HB: Nr.: 0070 --Erneute Freiheitsberaubung eines Tankstellenmitarbeiters--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Am Lehesterdeich Zeit: 24.01.2026, 23.30 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Bremen zu einer erneuten Freiheitsberaubung eines Tankstellenmitarbeiters. Zwei bislang unbekannte Täter lauerten dem 24-jährigen Mann an seiner Wohnanschrift auf und zwangen ihn unter Vorhalt einer Schusswaffe in ein ...

    mehr
