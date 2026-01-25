Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0069 --Polizei prüft Bekennerschreiben--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 25.01.2026

Nach dem Farbanschlag auf das Wohnhaus des Leiters des Bremer Verfassungsschutzes, siehe hierzu auch die Pressemeldung 68, wurde nun ein Bekennerschreiben auf einer linksextremistischen Publikationsplattform veröffentlicht.

Der Text beschreibt den nächtlichen Angriff auf die Privatadresse und ein Auto sowie die Motivation dahinter. Die Verfasser verknüpften die Tat mit grundsätzlicher Ablehnung und Abschaffung des Verfassungsschutzes und richten eine Drohbotschaft an den Verantwortlichen der Behörde.

Der Staatsschutz prüft die Echtheit. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

