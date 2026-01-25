Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0070 --Erneute Freiheitsberaubung eines Tankstellenmitarbeiters--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Am Lehesterdeich Zeit: 24.01.2026, 23.30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Bremen zu einer erneuten Freiheitsberaubung eines Tankstellenmitarbeiters. Zwei bislang unbekannte Täter lauerten dem 24-jährigen Mann an seiner Wohnanschrift auf und zwangen ihn unter Vorhalt einer Schusswaffe in ein Fahrzeug, um gemeinsam zur Tankstelle im Stadtteil Horn-Lehe zu fahren.

Der Mitarbeiter war nach seiner Spätschicht an der Tankstelle Am Lehesterdeich gegen 22.20 Uhr mit der Straßenbahnlinie 4 in Richtung Lilienthal unterwegs. Vor seiner Wohnanschrift wurde er von einem Mann abgepasst und in einen weißen Kombi gedrängt, in dem sich ein Komplize befand. Anschließend fuhren die Täter mit ihm zurück zur Tankstelle und zwangen ihn, den Zugang zu öffnen.

Im Eingangsbereich setzte der junge Mann Pfefferspray gegen die Täter ein und konnte zunächst flüchten, wurde jedoch von beiden eingeholt und geschlagen. Als er laut um Hilfe schrie, ließen die Räuber von ihm ab und flüchteten ohne Beute. Der 24-Jährige hielt anschließend ein vorbeifahrendes Fahrzeug an; der Fahrer alarmierte umgehend die Polizei. Der Angestellte wurde noch vor Ort von Rettungssanitätern behandelt.

Nach seinen Angaben handelt es sich bei den getarnten Tätern um zwei Männer mit dunklem Teint, jeweils etwa 1,75 Meter groß. Einer der Männer soll circa 30 Jahre alt gewesen sein, der zweite etwa 35 Jahre. Beide sprachen Deutsch mit Akzent und gaben an, tschetschenischer Herkunft zu sein. Sie waren mit einem weißen Kombi unterwegs.

Vor wenigen Tagen kam es zudem zu einem Überfall auf eine Tankstellenmitarbeiterin in Bremen-Burglesum, bei dem zwei Täter unter Gewaltandrohung Wertsachen erzwangen (siehe Pressemeldung 63). Die Ermittler prüfen derzeit mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten.

Die Polizei fragt: Wer hat am Samstag im Bereich Am Lehesterdeich, Ecke Kopernikusstraße, verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist dort möglicherweise ein weißer Kombi aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell