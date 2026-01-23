POL-HB: Nr.: 0066 --Vermisste wieder da

Polizei Bremen

Ort: Bremen Zeit: 22.01.26

Die seit Oktober vermisste 17-jährige Alin Yenirce ist wieder da. Sie befindet sich seit dem 22. Januar wohlbehalten in der Obhut ihrer Eltern.

Die Fahndung wird hiermit eingestellt. Wir bitten darum, veröffentlichte Fotos sowie Fahndungsaufrufe zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Es liegen derzeit keine Hinweise auf eine Straftat vor.

Vielen Dank für die Unterstützung aus der Bevölkerung.

