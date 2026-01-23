PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0065 --Weitere Aufzüge mit Verkehrsbehinderungen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	23.01.2026 bis 25.01.2026

Heute und am Wochenende finden in Bremen zwei Aufzüge statt, bei der die Teilnehmer auf die aktuelle Situation der kurdischen Bevölkerung in Syrien aufmerksam machen wollen. Die Polizei Bremen erwartet, wie bei den vergangenen Aufzügen zu diesem Thema, Verkehrsbehinderungen rund um die Marschroute. Verkehrsteilnehmer sollten sich auf diese Verkehrssituation einstellen und aktuelle Verkehrshinweise aus dem Rundfunk beachten.

Am Freitag geht es ab 17 Uhr geht es mit einer Auftaktkundgebung auf dem Marktplatz los. Auf der folgenden Route findet der Aufzug statt:

Marktplatz - Am Dom - Domsheide - Osterstraße - Ostertorsteinweg - Am Dobben - An der Weide - Bahnhofsplatz - Rembertiring - Herdentorsteinweg - Schüsselkorb - Domshof - Am Dom - Marktplatz

Für Samstag ist ein Aufzug ab 15:00 Uhr auf folgender Strecke angemeldet:

Bahnhofsplatz - Bahnhofstraße - Breitenweg - Bgm-Schmidt-Straße - Langemarckstraße - Westerstraße - Osterstraße - Friedrich-Ebert-Straße - Wilhelm-Kaisen-Brücke - Balgebrückstraße - Am Dom - Marktplatz

Rund um diese Routen kann es temporär zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

