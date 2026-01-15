Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Polizei sucht Eigentümer eines Feuerlöschers

Flensburg (ots)

Bereits am 25.11.2025 gegen 18:00 Uhr wurden mehrere Jugendliche in der Blumenstraße dabei beobachtet, wie sie den Inhalt eines Feuerlöschers an einer Hauswand entleerten. Der Vorfall wurde von einem Anwohner mittels Mobiltelefon gefilmt.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Feuerlöscher zuvor aus einem Gebäude im Bereich Teichstraße/Mittelstraße entwendet wurde. Es handelt sich hierbei um einen 9 Liter Schaum-Feuerlöscher der Marke Bavaria.

Durch den Vorfall fehlt nun ein wichtiges Rettungsmittel, das dadurch im Brandfall nicht eingesetzt werden kann.

Die Polizei bittet den Geschädigten bzw. Eigentümer des entwendeten Feuerlöschers, sich mit der Bezirkskriminalinspektion Flensburg unter der Telefonnummer 0461 - 4840 oder per Mail an k7.flensburg.bki@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

