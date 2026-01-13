PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FL: Niebüll: 13-jähriger Radfahrer von PKW angefahren - Zeugen gesucht

Niebüll (ots)

Bereits am Freitag, den 12.12.2025, kam es gegen 07:30 Uhr in Niebüll im Bereich der Emil-Nolde-Straße/Kreisverkehr Bahnhofstraße zu einer Kollision zwischen einem 13-jährigen Radfahrer und einem unbekannten PKW. Das Kind wurde hierbei leicht verletzt. Der Vorfall wurde im Nachgang bei der Polizei Niebüll zur Anzeige gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Kind mit seinem Fahrrad die Emil-Nolde-Straße und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein. Im weiteren Verlauf wollte der Geschädigte den Zebrastreifen im Kreisverkehr in Richtung Bahnhofstraße überqueren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem weißen SUV. Der Fahrzeugführer des weißen SUV setzte die Fahrt fort, ohne sich um das verunfallte Kind zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.

Die Polizei Niebüll hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem weißen SUV geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Niebüll unter der Telefonnummer 04661/40110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lars Woldt
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
