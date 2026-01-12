PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Brand eines Kiosks

Schleswig (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 12.01.2026, kam es gegen Mitternacht zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung in einem Kiosk in der Straße Lollfuß. Dabei wurde niemand verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Feuer in den Räumlichkeiten des Kiosks ausgebrochen sein. Im weiteren Brandverlauf breitete sich der Rauch auch in die darüber liegenden Wohnungen aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Zur Überprüfung und Sicherung der Wohnungen mussten durch die Feuerwehr mehrere Wohnungstüren gewaltsam geöffnet werden.

Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

Der Kiosk ist durch das Feuer sowie die Löscharbeiten stark beschädigt und derzeit nicht mehr nutzbar. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe wird auf 30.000 bis 50.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Brandzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Lollfuß gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Schleswig unter 04621-84 0 oder per E-Mail unter sg1.schleswig.kpst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 11:23

    POL-FL: Husum-Schobüll: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

    Husum (ots) - Am Samstagmorgen, den 10.01.2026, kam es zu einem Raubüberfall auf die Star-Tankstelle in der Nordseestraße in Schobüll. Die bislang unbekannten Täter entwendeten dabei Bargeld, Tabakwaren und E-Zigaretten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betraten zwei Täter kurz nach 07:00 Uhr die Tankstelle und forderten unter Vorhalt eines Messers sowie einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Die ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:47

    POL-FL: Handewitt: Mit dem Fahrrad auf der Autobahn - ein gefährlicher Umweg

    Handewitt (ots) - Am Sonntag, den 11.01.2026, gegen 17:40 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung auf die Autobahn A7 in Fahrtrichtung Süden entsandt. Gemeldet worden war ein Fahrradfahrer, der über die Anschlussstelle Flensburg/Harrislee auf die Autobahn aufgefahren war und sich dort unbeleuchtet in Richtung Süden fortbewegte. Dadurch war er für den fließenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren