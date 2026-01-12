Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Brand eines Kiosks

Schleswig (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 12.01.2026, kam es gegen Mitternacht zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung in einem Kiosk in der Straße Lollfuß. Dabei wurde niemand verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Feuer in den Räumlichkeiten des Kiosks ausgebrochen sein. Im weiteren Brandverlauf breitete sich der Rauch auch in die darüber liegenden Wohnungen aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Zur Überprüfung und Sicherung der Wohnungen mussten durch die Feuerwehr mehrere Wohnungstüren gewaltsam geöffnet werden.

Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

Der Kiosk ist durch das Feuer sowie die Löscharbeiten stark beschädigt und derzeit nicht mehr nutzbar. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe wird auf 30.000 bis 50.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Brandzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Lollfuß gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Schleswig unter 04621-84 0 oder per E-Mail unter sg1.schleswig.kpst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

