Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum-Schobüll: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Husum (ots)

Am Samstagmorgen, den 10.01.2025, kam es zu einem Raubüberfall auf die Star-Tankstelle in der Nordseestraße in Schobüll. Die bislang unbekannten Täter entwendeten dabei Bargeld, Tabakwaren und E-Zigaretten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betraten zwei Täter kurz nach 07:00 Uhr die Tankstelle und forderten unter Vorhalt eines Messers sowie einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Die Täter entnahmen anschließend Bargeld, Tabakwaren sowie E-Zigaretten und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter bislang nicht gefasst werden.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - vollständig schwarz gekleidet - schwarze Maske und schwarze Handschuhe

Täter 2:

- dunkle Jacke - helle Hose - schwarzer Rucksack mit hellblauen Akzenten - schwarze Maske und schwarze Handschuhe

Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Tat beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04841 / 830-0 zu melden.

