PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum-Schobüll: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Husum (ots)

Am Samstagmorgen, den 10.01.2025, kam es zu einem Raubüberfall auf die Star-Tankstelle in der Nordseestraße in Schobüll. Die bislang unbekannten Täter entwendeten dabei Bargeld, Tabakwaren und E-Zigaretten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betraten zwei Täter kurz nach 07:00 Uhr die Tankstelle und forderten unter Vorhalt eines Messers sowie einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Die Täter entnahmen anschließend Bargeld, Tabakwaren sowie E-Zigaretten und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter bislang nicht gefasst werden.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

   - männlich
   - vollständig schwarz gekleidet
   - schwarze Maske und schwarze Handschuhe

Täter 2:

   - dunkle Jacke
   - helle Hose
   - schwarzer Rucksack mit hellblauen Akzenten
   - schwarze Maske und schwarze Handschuhe

Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Tat beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04841 / 830-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lars Woldt
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 10:47

    POL-FL: Handewitt: Mit dem Fahrrad auf der Autobahn - ein gefährlicher Umweg

    Handewitt (ots) - Am Sonntag, den 11.01.2026, gegen 17:40 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung auf die Autobahn A7 in Fahrtrichtung Süden entsandt. Gemeldet worden war ein Fahrradfahrer, der über die Anschlussstelle Flensburg/Harrislee auf die Autobahn aufgefahren war und sich dort unbeleuchtet in Richtung Süden fortbewegte. Dadurch war er für den fließenden ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 14:20

    POL-FL: Husum: Polizei sucht Zeugen nach strafbaren Übergriffen auf Radfahrer

    Husum (ots) - Bereits am Montag, den 22.12.2025, gegen 19:15 Uhr verletzte sich ein Radfahrer nach einer Begegnung mit einem Fußgänger leicht. Er zeigte das Geschehen im Nachhinein beim Polizeirevier Husum an. Der Radfahrer habe den rechtsseitigen Fahrradstreifen stadteinwärts befahren, als ihm in Höhe der Hausnummer 23 durch eine unbekannte männliche Person aktiv ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren