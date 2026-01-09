Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Polizei sucht Zeugen nach strafbaren Übergriffen auf Radfahrer

Husum (ots)

Bereits am Montag, den 22.12.2025, gegen 19:15 Uhr verletzte sich ein Radfahrer nach einer Begegnung mit einem Fußgänger leicht. Er zeigte das Geschehen im Nachhinein beim Polizeirevier Husum an.

Der Radfahrer habe den rechtsseitigen Fahrradstreifen stadteinwärts befahren, als ihm in Höhe der Hausnummer 23 durch eine unbekannte männliche Person aktiv der Weg versperrt worden sei. Hierdurch habe er ausweichen und anhalten müssen. Daraufhin sei der Mann mit erhobener Hand auf ihn zugelaufen. In Erwartung eines Angriffs habe sich der Radfahrer weggeduckt und sei hierbei auf die Fahrbahn gestürzt. Mehrere Passanten seien ihm zur Hilfe gekommen, während der mutmaßliche Täter sich stadtauswärts entfernt habe.

Ähnlich erging es am 30.12.2025 einer Fahrradfahrerin, die gegen 12:30 Uhr auf dem Austieg Richtung Dankwerthstraße unterwegs war. Auch sie erstattete im Nachgang eine Anzeige beim Polizeirevier Husum. Ein unbekannter Mann sei ihr entgegengekommen. Als sie ihn passieren wollte, sei er auf sie zugesprungen und habe sie vom Fahrrad gestoßen, wobei sie sich leichte Verletzungen zugezogen habe. Der Täter sei dann in Richtung Theodor-Storm-Schule gelaufen, ohne auf ein Nachrufen der Geschädigten zu reagieren.

Zu beiden unbekannten Tätern liegen der Polizei lediglich Personenbeschreibungen vor. Der Mann aus der Straße Osterende wird wie folgt beschrieben:

- 30 bis 40 Jahre alt, - ungepflegter Bart und filziges Haar, - trug eine Jeans, eine beige bis braune Jacke und einen Rucksack.

Die Geschädigte des zweiten Vorfalls beschrieb den Täter folgendermaßen:

- sehr verschmutztes Erscheinungsbild, - kräftige Statur, - kurzgeschorenes dunkles Haar, - trug einen dunklen Steppmantel.

Aufgrund der voneinander abweichenden Beschreibungen wird von zwei unterschiedlichen Tätern ausgegangen. Zu beiden Vorfällen sucht die Polizei Husum Zeugen und bittet diese, sich telefonisch unter 04841-8300 oder per E-Mail unter Husum.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell