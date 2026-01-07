Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Glücksburg: Unfallbeteiligter nach Unfallflucht gesucht

Glücksburg (ots)

Bereits am 22.12.2025 gegen 10:10 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Uferstraße (L249)/ Flensburger Straße (K94) in 24960 Glücksburg zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Unfallgeschehen wurde durch einen Zeugen beobachtet.

Der Fahrer eines weißen Nissan beabsichtigte von der Uferstraße (L249) nach links auf die Flensburger Straße (K94) abzubiegen. Hierbei übersah er offenbar einen bislang unbekannten weiteren Unfallbeteiligten, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. In der Folge entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Inzwischen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Der mögliche zweite Unfallbeteiligte konnte aufgrund des zeitlichen Abstands bei Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte nicht mehr an der Unfallstelle angetroffen werden. Es soll sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln.

Die Polizei bittet diesen bislang unbekannten Unfallbeteiligten sowie Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich bei der Polizeistation Glücksburg zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 04631/4050120 entgegengenommen.

