PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Glücksburg: Unfallbeteiligter nach Unfallflucht gesucht

Glücksburg (ots)

Bereits am 22.12.2025 gegen 10:10 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Uferstraße (L249)/ Flensburger Straße (K94) in 24960 Glücksburg zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Unfallgeschehen wurde durch einen Zeugen beobachtet.

Der Fahrer eines weißen Nissan beabsichtigte von der Uferstraße (L249) nach links auf die Flensburger Straße (K94) abzubiegen. Hierbei übersah er offenbar einen bislang unbekannten weiteren Unfallbeteiligten, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. In der Folge entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Inzwischen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Der mögliche zweite Unfallbeteiligte konnte aufgrund des zeitlichen Abstands bei Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte nicht mehr an der Unfallstelle angetroffen werden. Es soll sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln.

Die Polizei bittet diesen bislang unbekannten Unfallbeteiligten sowie Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich bei der Polizeistation Glücksburg zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 04631/4050120 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lars Woldt
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 09:47

    POL-FL: Ringsberg (B199): Polizei sucht Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs

    Ringsberg (ots) - Am Donnerstag, den 01.01.2025, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der B199 im Bereich Ringsberg sowie später in Höhe Nübelfeld zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen sowie einem Verkehrsunfall. Der 54-Jähriger Fahrer eines braunen Ford geriet mehrfach in den Gegenverkehr. In Höhe Ringsberg kam es schließlich zu einem Zusammenstoß mit einem ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:10

    POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: Ruhiger Jahreswechsel im Norden

    Polizeidirektion Flensburg (ots) - Der Jahreswechsel im Norden verlief in diesem Jahr weitestgehend ruhig. Es herrschte überwiegend eine entspannte, ausgelassene Stimmung. In der Stadt Flensburg und den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland registrierte die Polizei 230 Einsätze. Dabei handelte es sich überwiegend um Anlässe, die in einer Silvesternacht zu ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:02

    POL-FL: Husum: Radfahrerin durch Ausweichmanöver schwer verletzt - Verursacherin gesucht

    Husum (ots) - Bereits am Mittwochmorgen, 17.12.2025, kam es im Bereich der Adolf-Brütt-Straße in Husum zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Gegen 07:30 Uhr befuhr eine Pedelec-Fahrerin den Radweg der Adolf-Brütt-Straße in Richtung der Bredstedter Straße. Auf Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren