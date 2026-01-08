Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Nach schwerem Verkehrsunfall: 74-Jährige im Krankenhaus verstorben

Schaalby (ots)

Am Dienstag, den 06.01.2025, gegen 07:00 Uhr, kam es auf der K119 zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Schleidörferstraße (K119) in Fahrtrichtung der Ortschaft Klensby. Eine 74-jährige Fußgängerin betrat unmittelbar die Fahrbahn und wurde trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung durch den Pkw erfasst.

Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen in eine Kieler Klinik verbracht, wo sie am 08.01.2026 ihren Verletzungen erlag.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallherganges hinzugezogen.

