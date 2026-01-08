PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Nach schwerem Verkehrsunfall: 74-Jährige im Krankenhaus verstorben

Schaalby (ots)

Am Dienstag, den 06.01.2025, gegen 07:00 Uhr, kam es auf der K119 zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Schleidörferstraße (K119) in Fahrtrichtung der Ortschaft Klensby. Eine 74-jährige Fußgängerin betrat unmittelbar die Fahrbahn und wurde trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung durch den Pkw erfasst.

Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen in eine Kieler Klinik verbracht, wo sie am 08.01.2026 ihren Verletzungen erlag.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallherganges hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lars Woldt
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 14:12

    POL-FL: Glücksburg: Unfallbeteiligter nach Unfallflucht gesucht

    Glücksburg (ots) - Bereits am 22.12.2025 gegen 10:10 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Uferstraße (L249)/ Flensburger Straße (K94) in 24960 Glücksburg zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Unfallgeschehen wurde durch einen Zeugen beobachtet. Der Fahrer eines weißen Nissan beabsichtigte von der Uferstraße ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 09:47

    POL-FL: Ringsberg (B199): Polizei sucht Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs

    Ringsberg (ots) - Am Donnerstag, den 01.01.2025, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der B199 im Bereich Ringsberg sowie später in Höhe Nübelfeld zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen sowie einem Verkehrsunfall. Der 54-Jähriger Fahrer eines braunen Ford geriet mehrfach in den Gegenverkehr. In Höhe Ringsberg kam es schließlich zu einem Zusammenstoß mit einem ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:10

    POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: Ruhiger Jahreswechsel im Norden

    Polizeidirektion Flensburg (ots) - Der Jahreswechsel im Norden verlief in diesem Jahr weitestgehend ruhig. Es herrschte überwiegend eine entspannte, ausgelassene Stimmung. In der Stadt Flensburg und den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland registrierte die Polizei 230 Einsätze. Dabei handelte es sich überwiegend um Anlässe, die in einer Silvesternacht zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren