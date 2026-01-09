Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall auf winterglatter Fahrbahn schwer verletzt

Flensburg (ots)

Am Freitagmorgen, 09.01.2025, kam es gegen 08:15 Uhr auf der Schleswiger Straße in Höhe der Straße Zur Bleiche zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine E-Scooterfahrerin verletzt wurde.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 52-jährige Frau mit einem E-Scooter den Geh- und Radweg in Richtung Fördepark. Nachdem sie die Straße Zur Bleiche überquert hatte, rutschte der E-Scooter beim Zurückkehren auf den Gehweg im Schneematsch weg. Die Frau stürzte und zog sich hierbei Kopfverletzungen zu.

Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Entgegen erster Meldungen handelt es sich bei der verletzten Person nicht um ein Kind. Entsprechende Mitteilungen werden hiermit korrigiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell