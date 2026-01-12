Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sieverstedt/BAB 7: 17-Jähriger wird bei Unfall aus dem Wagen geschleudert und danach von unbekanntem Fahrzeug überfahren

Sieverstedt/BAB7 (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden des 11.01.2026 kam es auf der A7 zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen wurde der 17-jährige deutsche Mitfahrer eines Audi A4 aus dem Fahrzeug geschleudert und daraufhin von einem unbekannten Fahrzeug überfahren. Ob der Fahrer den Unfall bemerkt hat, ist bisher unklar.

Der mit drei Personen besetzte Audi befuhr die A7 in südlicher Fahrtrichtung. Gegen 05:30 Uhr kam er zwischen der Anschlussstelle Tarp und dem Parkplatz Jalmer Moor aus unbekannter Ursache ins Schleudern und überschlug sich. Hierbei wurde der 17-Jährige von der Rückbank aus dem Fahrzeug auf die linke Fahrspur geschleudert und dort von einem bislang unbekannten Personenkraftwagen überfahren. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Kieler Krankenhaus verbracht.

Der Audi kam auf der Beifahrerseite liegend auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 18-jährige russische Fahrer des Unfallfahrzeugs wurde ebenfalls schwer verletzt, der 17-jährige Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Flensburger Krankenhaus eingeliefert.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer des Audis nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zum Unfallwagen, sie wurden vermutlich zuvor im Raum Flensburg entwendet. Im Fußraum des Audis wurde durch die Einsatzkräfte ein zweites Paar Kennzeichen gefunden. Ob es sich hierbei um die zugehörigen Kennzeichen handelt, wird derzeit geprüft.

Zur Feststellung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger beauftragt und das Unfallfahrzeug beschlagnahmt.

Die A7 war während des Einsatzes und der Reinigungsarbeiten in Richtung Süden bis in den späten Vormittag voll gesperrt.

Der Fahrer des zweiten Unfallwagens ist bislang unbekannt. Es liegen derzeit keine Informationen zu diesem Fahrzeug vor, außer dass es sich um einen PKW handeln soll. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Nord ermittelt gegen den Fahrer des Audis wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Urkundenfälschung. Gegen den Fahrer des unbekannten Fahrzeugs wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zu dem unbekannten Wagen telefonisch unter 04621-94520 oder per E-Mail unter Schleswig.PABR@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell