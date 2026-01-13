Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Vollstedt: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Vollstedt (ots)

Am 12.01.2026 gegen 12:15 Uhr kam es auf der Ole Landstraat (K46) nahe Vollstedt zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Eine Fahrerin eines VW befuhr die K46 in Fahrtrichtung Drelsdorf. Aus entgegengesetzter Fahrtrichtung kam ein weißer Transporter mit rotem Schriftzug entgegen. Auf Höhe der Einmündung zur Abfahrt in Richtung Vollstedt kam es zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel. Der weiße Transporter setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizeistation in Bredstedt hat ein Ermittlungsverfahren bezüglich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04671 - 4044900 oder per E-Mail an bredstedt.pst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

