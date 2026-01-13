PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Vollstedt: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Vollstedt (ots)

Am 12.01.2026 gegen 12:15 Uhr kam es auf der Ole Landstraat (K46) nahe Vollstedt zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Eine Fahrerin eines VW befuhr die K46 in Fahrtrichtung Drelsdorf. Aus entgegengesetzter Fahrtrichtung kam ein weißer Transporter mit rotem Schriftzug entgegen. Auf Höhe der Einmündung zur Abfahrt in Richtung Vollstedt kam es zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel. Der weiße Transporter setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizeistation in Bredstedt hat ein Ermittlungsverfahren bezüglich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04671 - 4044900 oder per E-Mail an bredstedt.pst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lars Woldt
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 14:37

    POL-FL: Schleswig: Brand eines Kiosks

    Schleswig (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 12.01.2026, kam es gegen Mitternacht zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung in einem Kiosk in der Straße Lollfuß. Dabei wurde niemand verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Feuer in den Räumlichkeiten des Kiosks ausgebrochen sein. Im weiteren Brandverlauf breitete sich der Rauch auch in die darüber liegenden Wohnungen aus. Die Feuerwehr konnte ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:23

    POL-FL: Husum-Schobüll: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

    Husum (ots) - Am Samstagmorgen, den 10.01.2026, kam es zu einem Raubüberfall auf die Star-Tankstelle in der Nordseestraße in Schobüll. Die bislang unbekannten Täter entwendeten dabei Bargeld, Tabakwaren und E-Zigaretten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betraten zwei Täter kurz nach 07:00 Uhr die Tankstelle und forderten unter Vorhalt eines Messers sowie einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren