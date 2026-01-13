PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Ehrliche Finderin bringt verlorene Geldtasche zurück

Husum (ots)

Am Dienstagvormittag, 13.01.2026, fand eine aufmerksame Bürgerin in Husum an der Hafenbrücke eine schwarze Geldtasche und gab sie umgehend beim Polizeirevier Husum ab. In der Tasche befand sich eine größere Summe Bargeld in verschiedenen Euro-Banknoten.

Die Beamtinnen und Beamten zählten den Inhalt und stellten einen Gesamtbetrag von über 2.000 Euro fest. Es handelte sich um eine handelsübliche schwarze Geldtasche mit einem Bankenlogo. Hinweise auf den Eigentümer ergaben sich zunächst nicht.

Kurze Zeit später meldete sich ein sichtbar aufgelöster Mann auf dem Revier, der angab, als Pförtner für eine Parkplatzanlage tätig zu sein. Er schilderte, dass er am Vormittag die Einnahmen aus den Parkautomaten gezählt, in Geldtaschen verstaut und einzahlen wollte. Während der Abgabe habe er bemerkt, dass eine Geldtasche fehle.

Beim Abgleich der Schilderungen und der Nennung der exakten Bargeldhöhe stellte sich heraus, dass es sich bei der aufgefundenen Tasche um genau diese fehlende Geldtasche handelte. Der Mann war sichtlich erleichtert und dankbar, dass der vollständige Betrag unversehrt bei der Polizei abgegeben worden war.

Die ehrliche Finderin verzichtete auf einen Finderlohn und äußerte lediglich den Wunsch nach einem persönlichen "Dankeschön" des Eigentümers. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Bürgerin für ihr vorbildliches Verhalten, das ein positives Beispiel für Zivilcourage und Ehrlichkeit darstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

