Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0063 --Tankstellenmitarbeiterin entführt und Tankstelle ausgeraubt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Helsingborger Straße
Zeit: 	22.01.2026, 22.30 Uhr

Am Donnerstagabend überfielen zwei bislang unbekannte Täter eine Tankstellenmitarbeiterin in Bremen-Burglesum und zwangen sie unter Gewaltandrohung Wertsachen auszuhändigen. Die Polizei ermittelt wegen Freiheitsberaubung und schweren Raubes und sucht nach Zeugen.

Die 62-jährige Mitarbeiterin hatte nach ihrer Spätschicht an einer SB-Tankstelle in der Helsingborger Straße den Bus nach Hause genommen. Vor ihrer Wohnanschrift fingen sie zwei Männer ab und bedrohten sie mit einem Messer. Die Täter zwangen die Frau, in ein Fahrzeug einzusteigen, und fuhren anschließend mit ihr zurück zur Tankstelle.

An der Tankstelle nötigten die Männer die Mitarbeiterin, das Objekt zu öffnen. Die Täter entwendeten Bargeld sowie mehrere Zigarettenstangen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Bremerin verständigte die Polizei. Sie stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens.

Die Polizei Bremen bittet um Hinweise: Wer hat am späten Donnerstagabend im Bereich der Tankstelle in der Helsingborger Straße, Ecke Stader Landstraße, verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind dort oder im Umfeld zwei auffällige Männer oder ein schwarzer Kleinwagen aufgefallen?

Die Täter trugen Schals zur Maskierung, waren etwa 20 bis 30 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß und dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

