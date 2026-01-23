Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0064 --Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Radio Bremen, Jacobsplatz/Schenkendorfstraße Zeit: 22.01.2026, 15:30, 19:45 Uhr

Trickbetrüger klingelten am Donnerstag bei zwei Seniorinnen in Schwachhausen und gaben sich als Polizisten aus. Dabei erbeuteten sie Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps.

Im Ortsteil Radio Bremen riefen die vermeintlichen Polizisten gegen 15:30 Uhr und 19:45 Uhr bei zwei Frauen im Alter von 76 und 81 Jahren an und erklärten ihnen, dass in ihrer Wohngegend - im Jacobsplatz und in der Schenkendorfstraße - eine Diebesbande unterwegs sei und ihre Wertsachen in Gefahr sein könnten. Um sie zu schützen, benötige man nun Auskunft über Geld und Wertsachen. Beide Frauen suchten daraufhin ihre Wertsachen zusammen. Vor der jeweiligen Anschrift der Seniorinnen tauchte kurze Zeit später ein angeblicher Polizist auf. Während in einem Fall eine Seniorin misstrauisch wurde, ihre Nachbarn um Hilfe bat und der Täter flüchtete, erbeuteten die angeblichen Polizisten im zweiten Fall Schmuck.

Der Täter, der an der Haustür stand, soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß sein. Er trug eine dünne, braune Jacke, eine schwarze Hose und hatte schwarze, lockige Haare. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 361-3888 entgegen.

Die Polizei warnt vor diesen vielfältigen Betrugsmaschen. Bleiben Sie wachsam und hinterfragen Sie, wenn vermeintliche Polizisten Sie zu Handlungen auffordern. Wenn sich bei Ihnen eine Polizistin oder ein Polizist am Telefon meldet und nach Ihren Geld- und Wertsachen fragt und auf deren Herausgabe drängt: Legen Sie auf. Das tun Betrüger. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Seien Sie aufmerksam und misstrauisch bei Geldforderungen. Vergewissern Sie sich immer noch einmal, ob es sich bei Ihrem Gegenüber auch um die vorgegebene Person handelt. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an.

Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

