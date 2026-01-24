PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen
Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0068 --Farbanschlag auf Wohnhaus des Leiters des Verfassungsschutzes - Ermittlungen laufen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt
Zeit: 	23.01.26 - 24.01.26

Unbekannte verübten in der Nacht zu Samstag einen Farbanschlag auf das Wohnhaus des Leiters des Bremer Verfassungsschutzes in der Neustadt. Zudem beschädigten die Täter ein Fahrzeug einer unbeteiligten Nachbarsfamilie.

Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Unbekannten mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln gegen die Hauswand. Darüber hinaus schlugen sie an einem in der Nähe abgestellten Auto die Scheiben ein und zerstachen die Reifen. Verletzt wurde niemand.

Bremens Innensenatorin Dr. Eva Högl verurteilte die Tat deutlich:

"Den Angriff auf das Wohnhaus des Leiters des Verfassungsschutzes Bremen in der Nacht zu Samstag verurteile ich aufs Schärfste. Er stellt eine absolute Grenzüberschreitung dar. Der Angriff steht vermutlich mit der vermeintlichen Enttarnung einer V-Person in der linksextremistischen Szene in Zusammenhang. Der Angriff zeigt überdeutlich, dass gewalttätige Extremisten völlig zu Recht in Bremen intensiv beobachtet werden und im Fokus der Sicherheitsbehörden stehen. Dies werden wir auch nach dieser feigen Tat intensiv fortführen."

Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Samstag im Bereich der Bremer Neustadt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen

Rückfragen bitte an: pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen

