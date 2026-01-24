Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0067 --Sattelauflieger blockiert Autobahn - Ermittlungen wegen versuchten Totschlags--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Strom, Bundesautobahn 281 Zeit: 24.01.26, 2.10 Uhr

Unbekannte stellten in der Nacht zu Samstag auf der Autobahn 281 einen Sattelauflieger so ab, dass sämtliche Fahrstreifen blockiert wurden. Staatsanwaltschaft und Polizei Bremen ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts und suchen Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich auf der A 281 in Fahrtrichtung A 27 zwischen den Anschlussstellen Strom und Seehausen. Einsatzkräfte stellten dort einen schwarzen, unbeladenen Sattelauflieger fest, der quer über beide Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen stand und die Autobahn vollständig versperrte. Da sich keine Ladung auf dem Auflieger befand, war das Hindernis insbesondere bei Dunkelheit nur schwer zu erkennen.

Hinter dem Sattelauflieger hatten bereits mehrere Fahrzeuge anhalten müssen. Ein 64 Jahre alter Lkw-Fahrer berichtete, er habe den Auflieger erst im letzten Moment wahrgenommen und nur durch eine sofortige Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern können. Anschließend setzte er sein Fahrzeug wenige Meter zurück, um andere Verkehrsteilnehmende zu warnen.

Die Polizei Bremen wertet den Vorfall als äußerst gefährlich und ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in der Nacht zu Samstag im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Herkunft des Sattelaufliegers geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell